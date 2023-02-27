Deividas Mikelionis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deividas Mikelionis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deividas Mikelionis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deividas Mikelionis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deividas Mikelionis 8 Mayıs 1995 tarihinde Kaunas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Litvanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deividas Mikelionis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Deividas Mikelionis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kauno Zalgiris futbol takımında oynamaktadır. FK Kauno Zalgiris takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Deividas Mikelionis'nin FK Kauno Zalgiris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Deividas Mikelionis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Deividas Mikelionis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Deividas Mikelionis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deividas Mikelionis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Spyris

22 Şubat 2017 yılında Atlantas

31 Aralık 2017 yılında Kauno Zalgiris

Deividas Mikelionis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deividas Mikelionis şuan FK Kauno Zalgiris takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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