Deivity kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Deivity Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Deivity adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Deivity Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Deivity 26 Mart 1991 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Deivity André Cherutti Martins şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Deivity Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRM yapmaktadır. Deivity, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ituano Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Ituano Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Deivity'nin Ituano Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Deivity Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Deivity isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Deivity Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Deivity futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2019 yılında Ypiranga-RS

16 Aralık 2021 yılında Botafogo-SP

1 Ocak 2023 yılında Ituano

Deivity Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Deivity şuan Ituano Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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