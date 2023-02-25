Dejan Andoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Andoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan Andoni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejan Andoni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dejan Andoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Andoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan Andoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Andoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Andoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Andoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Andoni 23 Haziran 1995 tarihinde Fier şehrinde doğmuştur.  Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Andoni Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Andoni, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Andoni'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dejan Andoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Andoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Dejan Andoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Andoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Apolonia U19

1 Temmuz 2014 yılında FK Apolonia

21 Ocak 2016 yılında KF Albpetrol

30 Haziran 2016 yılında FK Apolonia

27 Ağustos 2021 yılında KF Korabi

10 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Dejan Andoni kimdir

Dejan Andoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Andoni şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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Dejan Andoni nereli

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