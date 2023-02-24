Dejan Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Banjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Banjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Banjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Banjac 2 Ocak 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Banjac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini as-11.com yapmaktadır. Dejan Banjac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Banjac'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Banjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Banjac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Banjac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Banjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Mart 2019 yılında Spartak U19

1 Mart 2021 yılında Z. BL U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar BL

3 Mart 2022 yılında FK Laktasi

11 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

Dejan Banjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Banjac şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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