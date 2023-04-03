Dejan Banjac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Banjac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Banjac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Dejan Banjac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Dejan Banjac 19 Ekim 2005 tarihinde Vrbas şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Dejan Banjac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Banjac, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK TSC Backa Topola U19 futbol takımında oynamaktadır. FK TSC Backa Topola U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Banjac'nin FK TSC Backa Topola U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Dejan Banjac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Dejan Banjac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Mart 2019 yılında Red Star Youth
16 Ekim 2019 yılında Graficar U15
12 Ağustos 2020 yılında Hajduk 1912 U17
28 Ocak 2021 yılında FK TSC U17
1 Temmuz 2022 yılında FK TSC U19
Dejan Banjac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Dejan Banjac şuan FK TSC Backa Topola U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Vojvodina
Red Star Belgrade
FK Graficar
FK TSC Backa Topola
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