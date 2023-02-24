Dejan Bjelos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Bjelos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Bjelos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Bjelos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Bjelos 18 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Bjeloš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Bjelos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Bjelos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Bjelos'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Bjelos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Bjelos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Bjelos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Bjelos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Slavija S.

22 Temmuz 2022 yılında Famos Vojkovici

Dejan Bjelos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Bjelos şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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