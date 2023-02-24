Dejan Boljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Boljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Boljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Boljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Boljevic 30 Mayıs 1990 tarihinde Cetinje şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Бољевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Boljevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIA yapmaktadır. Dejan Boljevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Petrovac futbol takımında oynamaktadır. OFK Petrovac takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Boljevic'nin OFK Petrovac ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Boljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Boljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Boljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Boljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında OFK Petrovac

1 Temmuz 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2011 yılında Smederevo

1 Ağustos 2012 yılında Tatran Presov

1 Ocak 2013 yılında Novi Pazar

2 Temmuz 2013 yılında Čukarički

20 Şubat 2016 yılında Nasaf Qarshi

28 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

26 Ocak 2017 yılında Hibernians FC

21 Temmuz 2017 yılında Luch Vladivostok

29 Ocak 2019 yılında B. Podgorica

28 Ocak 2020 yılında Taraz

11 Şubat 2021 yılında Alashkert

24 Ocak 2022 yılında Teplice

25 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

Dejan Boljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Boljevic şuan OFK Petrovac takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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