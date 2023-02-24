Dejan Bosancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Bosancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Bosancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Bosancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Bosancic 2 Haziran 1998 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Bosančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Bosancic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Dejan Bosancic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Laktasi futbol takımında oynamaktadır. FK Laktasi takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Bosancic'nin FK Laktasi ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Bosancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Bosancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Bosancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Bosancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında B. Banja Luka

10 Temmuz 2021 yılında Leotar Trebinje

1 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

21 Temmuz 2022 yılında FK Laktasi

1 Haziran 2023 yılında B. Banja Luka

Dejan Bosancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Bosancic şuan FK Laktasi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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