Dejan Djermanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Djermanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Djermanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Djermanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Djermanovic 17 Haziran 1988 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Djermanović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Djermanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Euro Play Ltd. yapmaktadır. Dejan Djermanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Ilirija 1911 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 takımına 4 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Dejan Djermanovic'nin ND Ilirija 1911 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Dejan Djermanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Djermanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dejan Djermanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Djermanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Magdalener SC

1 Temmuz 2008 yılında Órdenes

1 Temmuz 2009 yılında Slavija S.

1 Ocak 2010 yılında NK Krsko

1 Temmuz 2010 yılında Rudar Velenje

1 Ocak 2011 yılında Litex Lovech

1 Ocak 2012 yılında NK Olimpija

12 Ağu 2014 yılında NK Celje

2 Ocak 2015 yılında NK Olimpija

27 Ocak 2015 yılında Vozdovac

30 Haziran 2015 yılında NK Olimpija

15 Ocak 2016 yılında Zeljeznicar

5 Temmuz 2016 yılında Zhetysu

2 Şubat 2017 yılında Miedz Legnica

12 Temmuz 2017 yılında Stal Mielec

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2018 yılında Paide

15 Ocak 2019 yılında Al-Nasr SC

3 Ekim 2019 yılında FC Koper

4 Ağu 2020 yılında ND Ilirija

Dejan Djermanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Djermanovic şuan ND Ilirija 1911 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

NK Krim Ljubljana, NK Domžale, NK Olimpija Ljubljana, NK Svoboda Ljubljana

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.