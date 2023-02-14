Dejan Djokic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Djokic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Djokic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Djokic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Djokic 26 Eylül 2000 tarihinde Walenstadt şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsviçre,Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Djokic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Dejan Djokic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Vaduz futbol takımında oynamaktadır. FC Vaduz takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Dejan Djokic'nin FC Vaduz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dejan Djokic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dejan Djokic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Djokic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Djokic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ağu 2016 yılında FC Vaduz U18

1 Temmuz 2017 yılında FC Vaduz II

1 Temmuz 2020 yılında FC Vaduz

Dejan Djokic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Djokic şuan FC Vaduz takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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