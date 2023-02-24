Dejan Glisic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Glisic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Glisic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Glisic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Glisic 15 Şubat 1997 tarihinde Gradiška şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Glišić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Glisic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Glisic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kozara Gradiska futbol takımında oynamaktadır. FK Kozara Gradiska takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Glisic'nin FK Kozara Gradiska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Glisic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Glisic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Glisic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Glisic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında B. Banja Luka

13 Temmuz 2018 yılında Kozara Gradiska

23 Temmuz 2020 yılında FK Krupa

1 Ekim 2020 yılında Rudar Prijedor

26 Temmuz 2021 yılında FK Krupa

5 Ağustos 2022 yılında Kozara Gradiska

Dejan Glisic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Glisic şuan FK Kozara Gradiska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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