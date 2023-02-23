Dejan İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan İliev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejan İliev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Dejan İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan İliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan İliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan İliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan İliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan İliev 25 Şubat 1995 tarihinde Strumica şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kuzey Makedonya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Илиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan İliev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JM Management,s.r.o. yapmaktadır. Dejan İliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HJK Helsinki futbol takımında oynamaktadır. HJK Helsinki takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Dejan İliev'nin HJK Helsinki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan İliev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dejan.iliev1/

Dejan İliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan İliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Dejan İliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan İliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağustos 2012 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21

1 Temmuz 2018 yılında Arsenal

13 Temmuz 2019 yılında SKF Sered

31 Aralık 2019 yılında Arsenal

14 Ocak 2020 yılında Jagiellonia

31 Temmuz 2020 yılında Arsenal

8 Ekim 2020 yılında Shrewsbury

31 Ocak 2021 yılında Arsenal

26 Temmuz 2021 yılında SKF Sered

31 Aralık 2021 yılında Arsenal

2 Şubat 2022 yılında AS Trencin

17 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında HJK Helsinki

Dejan İliev kimdir

Dejan İliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan İliev şuan HJK Helsinki takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Belasica Strumica (2/2007-2012)

Dejan İliev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 12 numaralı formasıyla 5 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 1 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Dejan İliev nereli

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