Dejan Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejan Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejan Jakovljevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dejan Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Jakovljevic 21 Kasım 1991 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Jakovljević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Jakovljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Jakovljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dejan Jakovljevic'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Jakovljevicboyu ve yaşı kaç

Dejan Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Jakovljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Dejan Jakovljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2012 yılında SC Cham

1 Temmuz 2013 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2014 yılında SC Cham

1 Ocak 2019 yılında FC Baden 1897

Dejan Jakovljevic kimdir

Dejan Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Jakovljevic şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dejan Jakovljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dejan Jakovljevic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Daniel Klicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Klicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Klicnik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Klicnik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxime Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maxime Guillaume kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Guillaume Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mark Gevorgyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mark Gevorgyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samed Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Samed Kilic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samed Kilic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları