Dejan Jakovljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Jakovljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Jakovljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Jakovljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Jakovljevic 21 Kasım 1991 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Jakovljević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Jakovljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Jakovljevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Baden 1897 futbol takımında oynamaktadır. FC Baden 1897 takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dejan Jakovljevic'nin FC Baden 1897 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Jakovljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Jakovljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Jakovljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Jakovljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Aargau U21

1 Temmuz 2010 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2012 yılında SC Cham

1 Temmuz 2013 yılında BSC Old Boys

1 Temmuz 2014 yılında SC Cham

1 Ocak 2019 yılında FC Baden 1897

Dejan Jakovljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Jakovljevic şuan FC Baden 1897 takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Dejan Jakovljevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Haziran 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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