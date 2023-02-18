Dejan Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Jankovic 6 Ocak 1986 tarihinde Becej şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Јанковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Jankovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 14 Şubat 2018 tarihinde katılmıştır. Dejan Jankovic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FK Hajduk

1 Ocak 2006 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2008 yılında FK Srem

1 Ocak 2012 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2012 yılında Leotar Trebinje

1 Temmuz 2013 yılında Vozdovac

1 Ocak 2014 yılında Velez Mostar

14 Ocak 2016 yılında Radnik Bijelj.

14 Şubat 2018 yılında Radnicki Srem

Dejan Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Jankovic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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