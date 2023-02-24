Dejan Javorac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Javorac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Javorac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Javorac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Javorac 15 Temmuz 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Javorac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTS CLEAN yapmaktadır. Dejan Javorac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Ljubic Prnjavor futbol takımında oynamaktadır. FK Ljubic Prnjavor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dejan Javorac'nin FK Ljubic Prnjavor ile sözleşmesi 30 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Javorac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Javorac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Javorac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Javorac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Ljubic Prnjavor

30 Haziran 2023 yılında B. Banja Luka

Dejan Javorac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Javorac şuan FK Ljubic Prnjavor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dejan Javorac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 20 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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