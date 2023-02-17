Dejan Kantuzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Kantuzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Kantuzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Kantuzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Kantuzer 2 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Kantuzer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Kantuzer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Kantuzer'nin NK Rogaska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Kantuzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Kantuzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Kantuzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Kantuzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Celje

28 Temmuz 2022 yılında NK Rogaska

30 Haziran 2023 yılında NK Celje

Dejan Kantuzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Kantuzer şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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