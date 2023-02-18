Dejan Kerkez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Kerkez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Kerkez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Kerkez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Kerkez 20 Ocak 1996 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејaн Керкез şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Kerkez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Stars yapmaktadır. Dejan Kerkez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dejan Kerkez'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Kerkez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Kerkez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Kerkez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Kerkez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CSK Celarevo

1 Temmuz 2016 yılında Spartak

2 Temmuz 2016 yılında CSK Celarevo

30 Haziran 2017 yılında Spartak

1 Temmuz 2019 yılında Marítimo

1 Şubat 2021 yılında Mafra

30 Haziran 2021 yılında Marítimo

8 Temmuz 2021 yılında Napredak

Dejan Kerkez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Kerkez şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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