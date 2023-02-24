Dejan Limic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Limic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Limic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Limic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Limic 9 Temmuz 1985 tarihinde Rogatica şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Limić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Limic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Limic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Limic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Limic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Limic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Limic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Limic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2010 yılında FK Gorazde

1 Ocak 2011 yılında OFK Gradina

1 Ağustos 2011 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2013 yılında FK Olimpik

30 Ağustos 2013 yılında Modrica Maxima

31 Temmuz 2014 yılında FK Vlasenica

4 Ağustos 2015 yılında Proleter Teslic

10 Temmuz 2016 yılında Modrica Maxima

1 Şubat 2017 yılında Sutjeska Foca

24 Ocak 2018 yılında Mladost

1 Ağustos 2020 yılında Po­dri­nje

18 Şubat 2021 yılında FK Mladost

15 Eylül 2021 yılında FK Borac Samac

29 Temmuz 2022 yılında FK Alfa Modriča

Dejan Limic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Limic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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