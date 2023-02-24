Dejan Mojovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Mojovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Mojovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Mojovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Mojovic 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Mojović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Mojovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Mojovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gorazde futbol takımında oynamaktadır. FK Gorazde takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Mojovic'nin FK Gorazde ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Mojovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Mojovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Mojovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Mojovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında FK Gorazde

Dejan Mojovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Mojovic şuan FK Gorazde takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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