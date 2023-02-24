Dejan Nisevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Nisevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Nisevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Nisevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Nisevic 2 Mart 1984 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Nisevic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Nisevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına - tarihinde katılmıştır. Dejan Nisevic'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Nisevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Nisevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Nisevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Nisevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Nisevic şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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