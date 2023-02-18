Dejan Paradjina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Paradjina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Paradjina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Paradjina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Paradjina 5 Şubat 1999 tarihinde Pančevo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Парађина şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Paradjina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSM yapmaktadır. Dejan Paradjina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Vrsac futbol takımında oynamaktadır. OFK Vrsac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Paradjina'nin OFK Vrsac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Paradjina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Paradjina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Dejan Paradjina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Paradjina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rad Belgrad

31 Ağu 2018 yılında FK Bezanija

31 Aralık 2018 yılında Rad Belgrad

20 Temmuz 2019 yılında Kolubara

31 Aralık 2019 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2020 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Vrsac

Dejan Paradjina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Paradjina şuan OFK Vrsac takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.