Dejan Petrovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Petrovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Petrovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Petrovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Petrovic 12 Ocak 1998 tarihinde Rače şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Petrovič şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Petrovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Dejan Petrovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien takımına 6 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Dejan Petrovic'nin SK Rapid Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Petrovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Petrovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dejan Petrovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Petrovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında NK Aluminij

6 Şubat 2020 yılında Rapid Wien

Dejan Petrovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Petrovic şuan SK Rapid Wien takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Dejan Petrovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya takımında 25 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 8 numaralı formasıyla 11 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 1 gol atmıştır.

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