Dejan Popara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Popara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Popara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Popara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Popara 10 Mart 2003 tarihinde Trebinje şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Popara Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Popara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Borac Banja Luka futbol takımında oynamaktadır. FK Borac Banja Luka takımına 24 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Popara'nin FK Borac Banja Luka ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Dejan Popara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Popara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Popara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Popara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2021 yılında Zvijezda 09

24 Şubat 2022 yılında B. Banja Luka

Dejan Popara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Popara şuan FK Borac Banja Luka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dejan Popara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 8 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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