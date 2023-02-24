Dejan Rasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Rasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Rasevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Rasevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Rasevic 25 Kasım 1983 tarihinde Foca şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Rašević Dejan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Rasevic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Dejan Rasevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sutjeska Foca futbol takımında oynamaktadır. FK Sutjeska Foca takımına 14 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Dejan Rasevic'nin FK Sutjeska Foca ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Rasevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Rasevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Rasevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Rasevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2009 yılında Leotar Trebinje

1 Temmuz 2010 yılında Slavija S.

1 Temmuz 2013 yılında Velez Mostar

2 Temmuz 2014 yılında Sutjeska Foca

26 Ağustos 2016 yılında Drina Zvornik

14 Ağustos 2017 yılında Sutjeska Foca

Dejan Rasevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Rasevic şuan FK Sutjeska Foca takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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