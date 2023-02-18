Dejan Salipur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Salipur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Salipur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Salipur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Salipur 24 Haziran 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Salipur Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Salipur, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zlatibor Cajetina futbol takımında oynamaktadır. FK Zlatibor Cajetina takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Salipur'nin FK Zlatibor Cajetina ile sözleşmesi 15 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Salipur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Salipur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Salipur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Salipur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Brodarac U17

1 Temmuz 2014 yılında Brodarac U19

26 Temmuz 2016 yılında GSP Polet

22 Ağu 2017 yılında Zvezdara

7 Ağu 2018 yılında Studentski Grad

11 Ocak 2021 yılında FK Feniks

28 Temmuz 2022 yılında Zlatibor

Dejan Salipur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Salipur şuan FK Zlatibor Cajetina takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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