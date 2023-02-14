Dejan Sorgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Sorgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Sorgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Sorgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Sorgic 15 Eylül 1989 tarihinde Knin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dejan Sorgić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Sorgic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Mondial AG yapmaktadır. Dejan Sorgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Luzern futbol takımında oynamaktadır. FC Luzern takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Dejan Sorgic'nin FC Luzern ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Sorgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Dejan Sorgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dejan Sorgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Sorgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2007 yılında Luzern U21

1 Temmuz 2009 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2013 yılında FC Schaffhausen

23 Ağu 2014 yılında SC Kriens

20 Temmuz 2016 yılında FC Thun

24 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

1 Ekim 2020 yılında FC Luzern

Dejan Sorgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Sorgic şuan FC Luzern takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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