Dejan Tumbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Tumbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Tumbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Tumbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Tumbas 5 Ağustos 1999 tarihinde Krivaja şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Тумбас şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Tumbas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Tumbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dejan Tumbas'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Tumbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Tumbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Tumbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Tumbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U19

1 Temmuz 2017 yılında FK Backa

13 Temmuz 2019 yılında Dinamo Vranje

1 Ekim 2019 yılında Kulüpsüz

3 Mart 2020 yılında Dinamo Vranje

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara

26 Ocak 2023 yılında Rudar Pljevlja

Dejan Tumbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Tumbas şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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