Dejan Uzelac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Uzelac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Uzelac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Uzelac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Uzelac 29 Kasım 1993 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Uzelac Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BestTransfer yapmaktadır. Dejan Uzelac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 22 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Uzelac'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Uzelac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Uzelac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Uzelac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Uzelac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Proleter

5 Ağustos 2014 yılında Drina Zvornik

18 Şubat 2015 yılında Zeljeznicar

24 Şubat 2016 yılında FK Olimpik

3 Ağustos 2016 yılında Metalac

23 Ocak 2017 yılında FK Olimpik

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2018 yılında FK Olimpik

17 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

5 Şubat 2021 yılında B. Banja Luka

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2022 yılında Kolubara

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

22 Eylül 2022 yılında Leotar Trebinje

Dejan Uzelac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Uzelac şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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