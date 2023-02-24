Dejan Zaric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Zaric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Zaric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Zaric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Zaric 23 Ekim 1995 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Zarić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Zaric Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejan Zaric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Dejan Zaric'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Zaric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Zaric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Zaric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Zaric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Tekstilac

7 Şubat 2018 yılında B. Banja Luka

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında B. Banja Luka

11 Temmuz 2019 yılında Tekstilac

10 Şubat 2020 yılında Br. Gracanica

1 Temmuz 2022 yılında GOSK Gabela

Dejan Zaric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Zaric şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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