Dejan Zivkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Zivkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Zivkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Zivkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Zivkovic 21 Ağustos 2000 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Dejan Živković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Zivkovic Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Dejan Zivkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Stupcanica Olovo futbol takımında oynamaktadır. NK Stupcanica Olovo takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dejan Zivkovic'nin NK Stupcanica Olovo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Dejan Zivkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Zivkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejan Zivkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Zivkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09

12 Şubat 2020 yılında Ljubic Prnjavor

1 Ağustos 2020 yılında Zvijezda 09

5 Mart 2021 yılında Ljubic Prnjavor

30 Haziran 2021 yılında Zvijezda 09

9 Ağustos 2022 yılında Radnik Bijelj.

1 Ocak 2023 yılında Stupcanica

Dejan Zivkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Zivkovic şuan NK Stupcanica Olovo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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