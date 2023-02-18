Dejan Zukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejan Zukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejan Zukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejan Zukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejan Zukic 7 Mayıs 2001 tarihinde Bački Jarak şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Дејан Зукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejan Zukic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Management yapmaktadır. Dejan Zukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Dejan Zukic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dejan Zukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejan Zukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Dejan Zukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejan Zukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Vojvodina U17

1 Haziran 2018 yılında Vojvodina U19

1 Ocak 2019 yılında Vojvodina

Dejan Zukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejan Zukic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dejan Zukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 30 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 21 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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