Dejvid Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Kapllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejvid Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Dejvid Kapllani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Dejvid Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Kapllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Dejvid Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Kapllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejvid Kapllani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejvid Kapllani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejvid Kapllani 3 Haziran 2001 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejvid Kapllani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejvid Kapllani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dejvid Kapllani'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dejvid Kapllani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejvid Kapllani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Dejvid Kapllani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejvid Kapllani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında KF Teuta U19

16 Eylül 2020 yılında KF Teuta

13 Ocak 2023 yılında KF Erzeni

Dejvid Kapllani kimdir

Dejvid Kapllani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejvid Kapllani şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Dejvid Kapllani nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Artem Miroevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Miroevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eni İmami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eni İmami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fabrice Boudega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrice Boudega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dickson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dickson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
Son dakika: AFAD acı haberi duyurdu! Deprem felaketinde can kaybı 44 bini aştı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi