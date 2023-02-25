Dejvid Kapllani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Kapllani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejvid Kapllani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejvid Kapllani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejvid Kapllani 3 Haziran 2001 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejvid Kapllani Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Dejvid Kapllani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Dejvid Kapllani'nin KF Erzeni ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Dejvid Kapllani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejvid Kapllani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejvid Kapllani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejvid Kapllani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2016 yılında KF Teuta U19

16 Eylül 2020 yılında KF Teuta

13 Ocak 2023 yılında KF Erzeni

Dejvid Kapllani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejvid Kapllani şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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