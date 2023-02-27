Dejvid Sinani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dejvid Sinani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Dejvid Sinani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Dejvid Sinani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Dejvid Sinani 2 Nisan 1993 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Lüksemburg,Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Dejvid Sinani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Dejvid Sinani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Dejvid Sinani'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Dejvid Sinani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Dejvid Sinani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Dejvid Sinani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Dejvid Sinani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Differdange 03

1 Ocak 2013 yılında FC UNA Strassen

30 Haziran 2013 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2017 yılında US Mondorf

30 Haziran 2018 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2018 yılında CS Fola Esch

1 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange

Dejvid Sinani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Dejvid Sinani şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dejvid Sinani Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Differdange 03 (-2011)

Lüksemburg takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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