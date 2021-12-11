Dekagram ne demek, TDK'ya göre Dekagram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekagram ne demek? Dekagram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekagram kelimesi. Peki dekagram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekagram nedir, dekagram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKAGRAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekagram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dekagram kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekagram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- On gram ağırlığında bir ölçü birimi

