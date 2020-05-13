Dekan Orhan Acar'dan skandal video: "Kızların resimlerini de görüyoruz çaktırma"

Sosyal medyada yayılan Dekan Ohan Acar'a ait skandal ifadelerin yer aldığı görüntüler oldukça gündem oldu. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar'ın yayında olduğunu unuttuğu anlardaki konuşması sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyaya düşen görüntülerde Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Acar, video konferans sırasında kameranın açık olduğunu unutup yanındakilerle sohbet ettiği görülüyor.

"KIZLARIN RESİMLERİNİ DE GÖRÜYORUZ BÖYLECE ÇAKTIRMA"

Orhan Acar, video konferansta olduğunu ve kameranın açık olduğunu akıl edemeyerek, öğrencilerin isimlerini okuduğu sırada "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece çaktırmadan" deyip güldü.

Odadaki diğer bir kişi tarafından "Sizi takip ediyor olmasınlar" diye uyarılan Acar, kontrol edip "Sesim de gidiyor" dedi. Odadaki kişinin "Öğrenciler bu dediklerini duyarlar" demesi üzerine ise ne yapacağını bilemeyen Acar aha sonra kameraya bakarak "Yanıldık ha" diyerek gülümsedi.

ORHAN ACAR KİMDİR?

Orhan Acar, 1962'de Ankara Akyurt'ta doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya 1985 bölümünde yaptı. Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine mühendisliği/ Nükleer Mühendisliği 1988 bölümünde tamamladı.

1986-1990 yılları arasında ODTÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi olarak görev yapan Acar, buradan Dicle Üniversitesi'ne geçti ve 1 yıl görev yaptı. Dicle Üniversites'inden ayrılan Acar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu/SANAEM'de görev aldı ve doktora programını Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Analitik Kimya Doktora 1996 bölümünde yaptı.

2007 yılında Gazi Üniversitesi, Atatürk Meslek Yüksekokulu'nda göreve başlayan Orhan Acar, 1 Nisan 2017 yılında Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığına atandı.

Acar yabancı dil olarak ingilizce bilmektedir.