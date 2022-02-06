Dekar ne demek, TDK'ya göre Dekar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekar ne demek? Dekar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekar kelimesi. Peki dekar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekar nedir, dekar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dekar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- 1000 m² değerinde yüzey ölçü birimi



DEKAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dekar, hektarın onda biri değerindedir.

