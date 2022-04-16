Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı görev tanımı nedir, Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı ne iş yapar, Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı Tanımı;

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Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı Maaşları

Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.16

Meslek Adı :

Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Aksesuarlar, çocuk dekorasyon malzemeleri, ev tekstili, hazır tül ve perdeler, minderler, rüstikler, stor ve şerit perdeler, yastık ve yorganlar, yatak odası tekstili, masa örtüleri, mumlar, resimler ve çerçeveler satılan işyerlerinde veya yapı marketlerin ilgili bölümlerinde ürünlerin tanzimini, teşhirini ve temizliğini yapan, ürünleri müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekorasyon Malzemeleri Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Aksesuarlar, çocuk dekorasyon malzemeleri, ev tekstili, hazır tül ve perdeler, minderler, rüstikler, stor ve şerit perdeler, yastık ve yorganlar, yatak odası tekstili, masa örtüleri, mumlar, resimler ve çerçeveleri reyonlara yerleştirmek,

b) Gerektiğinde forklift kullanarak reyonlardaki stok alanlarına ürünleri yerleştirmek,

c) Defolu ürünleri ayırmak, eksik ürünleri tespit etmek,

d) Ürünlerin etiketleme işlemlerini yapmak, kampanya ve fiyat indirimi ile ilgili kartonları asmak,

e) Teşhir edilecek ürünlerin yerleştirilmesini, düzenlenmesini ve temizliğini yapmak,

f) Müşterilerin incelerken yanlış yere bıraktıkları malzemeleri ve kasada herhangi bir sebeple bırakılan malzemeleri yerlerine koymak,

g) Müşterileri güler yüzle karşılamak,

h) Müşterilere dekorasyon malzemelerinin kullanım alanları ve kaliteleri hakkında bilgiler vermek,

i) Müşterilere ürünlerin fiyatları, kampanyalar ve indirimler ile ilgili bilgiler vermek,

j) Müşterinin dekorasyon malzemesini kullanacağı alana göre hangi türden ne kadar almaları gerektiğini ve kullanılacak yardımcı malzemeleri hesaplamak,

k) Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirmek,

l) Müşteriye aldığı ürünün kullanımı hakkında bilgiler vermek,

m) Müşterinin satın aldığı ürünlerle ilgili tamamlayıcı ürünler varsa müşteriye tavsiye etmek,

n) Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim etmek,

o) Müşterinin isteğine göre ürünün depodan müşteri adresine nakil işlemlerini yaptırmak,

p) Müşterilerin şikayetlerini dinlemek ilgili sorumluya durumu iletmek,

q) Müşterilerin ürün iade isteklerini departman sorumlusu ile birlikte değerlendirmek, iade işlemine karar verilirse müşteriyi ilgili birime yönlendirmek,

r) Yaptığı tüm çalışmalarda müşteri memnuniyetini esas almak,

s) Ürünlerin tanzimini, teşhirini ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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