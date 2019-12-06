Dekoratif ahşap kursuna yoğun ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kadın istihdamı sağlamak amacıyla açılan "Dekoratif ahşap yapma kursu', büyük ilgi görüyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde açılan kurslar, kadın istihdamına katkı sağlıyor. Dikiş-nakış, kurdele, kanaviçe, ahşap boyama, ev aksesuarı, boncuk işlemeleri, tel kırma, takı yapımı, okuma yazma, kilim, resim, müzik, halk oyunları, Kur'an-ı Kerim ve dekoratif ahşap yapma kursları büyük ilgi görüyor. Usta öğreticiler tarafından hafta içi her gün verilen dekoratif ahşap yapma kursunda kullanılan hammaddenin tamamı Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, yapılan eserler ise kadınların aile bütçelerine katkı amaçlı kendilerine veriliyor.

Boş zamanlarını iyi değerlendirmek adına kursa geldiklerini belirten kursiyerler, merkezde iyi vakit geçirdiklerini ifade ederek, bu tür kursların açılmasına öncülük eden Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: İHA