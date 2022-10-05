Dekoratif Ahşap Süslemeci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekoratif Ahşap Süslemeci görev tanımı nedir, Dekoratif Ahşap Süslemeci ne iş yapar, Dekoratif Ahşap Süslemeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekoratif Ahşap Süslemeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekoratif Ahşap Süslemeci Tanımı;

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Dekoratif Ahşap Süslemeci Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif Ahşap Süslemeci Maaşları

Dekoratif Ahşap Süslemeci maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Dekoratif Ahşap Süslemeci maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif Ahşap Süslemeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7522.37

Meslek Adı :

Dekoratif Ahşap Süslemeci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ağaç İşlemcileri, Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ahşap Mobilya İmalatçıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ahşap objeye uygun hazırlık yapan, teknikleri kullanarak uygulayan, renklendirmesini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Dekoratif Ahşap Süslemeci, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışmak, b) Kompozisyonu renklendirmek,

c) Formları tasarı ilkelerine göre yüzey içinde düzeltmek,

d) Desen panosu hazırlamak,

e) Desen çizmek,

f) Desen çizimini aktarmak,

g) Ahşap süslemede boyama yapmak,

h) Yüzeyde dekoratif işlemler yapmak,

i) Son kat verniği sürmek,

j) El sanatları ürünlerinin bakımını yapmak ve korumak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir,

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