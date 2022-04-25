Dekoratif Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Dekoratif Cam İmal İşçisi görev tanımı nedir, Dekoratif Cam İmal İşçisi ne iş yapar, Dekoratif Cam İmal İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Dekoratif Cam İmal İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Dekoratif Cam İmal İşçisi Tanımı;

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Dekoratif Cam İmal İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Dekoratif Cam İmal İşçisi Maaşları

Dekoratif Cam İmal İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Dekoratif Cam İmal İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Dekoratif Cam İmal İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.09

Meslek Adı :

Dekoratif Cam İmal İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

- Görev ve İşlem Basamakları :

- Güncel Meslek : EVET

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