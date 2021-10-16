Dekstrin ne demek, TDK'ya göre Dekstrin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Dekstrin ne demek? Dekstrin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi dekstrin kelimesi. Peki dekstrin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre dekstrin nedir, dekstrin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DEKSTRİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Dekstrin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Dekstrin kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre dekstrin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nişastanın bölünmesinden elde edilen zamklı bir madde (C6 H10 O5)

