Del Piage kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Del Piage Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Del Piage adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Del Piage Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Del Piage 12 Nisan 2000 tarihinde São José dos Campos şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Romildo Del Piage de Souza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Del Piage Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HN80 Sports yapmaktadır. Del Piage, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RWD Molenbeek futbol takımında oynamaktadır. RWD Molenbeek takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Del Piage'nin RWD Molenbeek ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Del Piage Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Del Piage isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Del Piage Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Del Piage futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2019 yılında CA Joseense

6 Ocak 2020 yılında Botafogo B

28 Şubat 2021 yılında CA Joseense

25 Mart 2021 yılında Botafogo

31 Ocak 2023 yılında RWDM

Del Piage Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Del Piage şuan RWD Molenbeek takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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