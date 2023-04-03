Delano Gouda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delano Gouda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delano Gouda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delano Gouda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delano Gouda 24 Ocak 2002 tarihinde Den Haag şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delano Gouda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Iconics Management yapmaktadır. Delano Gouda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Delano Gouda'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Delano Gouda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delano Gouda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delano Gouda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delano Gouda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Excelsior U19

1 Temmuz 2020 yılında Excelsior U21

1 Temmuz 2022 yılında Sparta U21

Delano Gouda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delano Gouda şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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