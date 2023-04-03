Delcio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delcio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Delcio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Delcio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.