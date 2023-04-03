Delcio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delcio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delcio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Delcio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Delcio 3 Nisan 2002 tarihinde Nossa Senhora da Graça şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Délcio Ferreira Fernandes şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Delcio Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOOTPRESTIGE yapmaktadır. Delcio, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Estrela Amadora U23 futbol takımında oynamaktadır. CF Estrela Amadora U23 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Delcio'nin CF Estrela Amadora U23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Delcio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Delcio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Eylül 2022 yılında CF Estrela U23
Delcio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Delcio şuan CF Estrela Amadora U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Delcio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yeşil Burun Adaları U19 takımında 18 numaralı formasıyla 28 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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