Delfor Minervino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delfor Minervino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delfor Minervino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delfor Minervino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delfor Minervino 10 Nisan 1996 tarihinde Luján şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delfor Minervino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Delfor Minervino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Estudiantes (Buenos Aires) futbol takımında oynamaktadır. CA Estudiantes (Buenos Aires) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Delfor Minervino'nin CA Estudiantes (Buenos Aires) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Delfor Minervino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Delfor Minervino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delfor Minervino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delfor Minervino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Italiano

1 Ocak 2021 yılında Los Andes

1 Ocak 2022 yılında Estudiantes BA

Delfor Minervino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delfor Minervino şuan CA Estudiantes (Buenos Aires) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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