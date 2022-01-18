Deli Alacası ne demek, TDK'ya göre Deli Alacası kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deli alacası ne demek? Deli alacası TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deli alacası kelimesi. Peki deli alacası ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deli alacası nedir, deli alacası kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

DELİ ALACASI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deli alacası kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deli alacası kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Birbirini tutmayan parlak renklerden oluşan



DELİ ALACASI CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Salonun badanası deli alacasına dönmüş.

