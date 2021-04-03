Deli dana hastalığı yeniden hortladı: İngiltere ve Kanada'nın ardından bu kez İstanbul'da!

İngiltere'da başlayan ve ardından Kanada'da görülen gizemli beyin hastalığı, 40'tan fazla kişide görülmesinin ve 5 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da da görüldü. Deli dana vakası olarak bilinen hasalığa yakalanan 63 yaşındaki Melahat Ulu, bir aydır tedavi gördüğü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Ulu'nun kızı Dilek Ulu, yaptığı açıklamada annesine Deli Dana teşhisi konduğunu belirterek günlerdir hastanede komada yattığını ve ardından hayatını kaybettiğini, başka vakalara rastlanmaması adına önlem alınması gerektiğini ifade etti.

YILLARDIR GÖRÜLMÜYORDU

Yıllar önce rastlanan vakalarla dünyayı paniğe sürükleyen Deli Dana vakası, koronavirüsle mücadele sürecinde yeniden ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Melahat Ulu'ya üç hastane gezmesinin ardından gittiği Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Deli Dana teşhisi kondu. Annesinin bir süre tedavi gördükten sonra bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Dilek Ulu, "Annem bir aydır Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesi Nöroloji yoğun bakım servisinde yatıyor. Her gün ziyarete geliyorum. Annem karşımda tepkisizce yatıyordu. Gözlerini açamıyor. Komada gibi bir şey. Seni seviyorum ne olur gözlerini aç diyorum beni duymuyor. Ben, annemin katilleri kimler bilmek istiyorum. Bugün benim annem yaşam savaşını kaybetti. Başkaları versin istemiyorum." ifadelerini kullandı.

"TEDAVİSİ BULUNMAYAN SİNSİ BİR HASTALIK"

Yıllar sonra ilk olarak İngiltere'de görülen ve Kanada'da da 'Gizemli Beyin Hastalığı' olarak adlandırılan hastalık şimdiye dek 40 kişide görüldü ve 5 kişi yaşamını yitirdi. Hayvanlarda ortaya çııp insanlara bulaştığı bilinen hastalığın beyin iltihabına yol açtığını belirten Nöroloji uzmanı Prof. Dr. Barış Topçuoğlu, "İnsanlara bulaştıktan sonra İlk belirtiler durgunlaşma, zihinsel yavaşlama, sıçramalar şeklinde oluyor. Türkiye'de yıllardır bu vakaya rastlanmıyordu. İlk kez İstanbul'da ortaya çıktı. Tüketilen etler son derece önemli. Hasta hayvanlardan elde edilmiş besinler tüketilmişse uzun vadede hastalık ortaya çıkabiliyor.

Bir tedavisi bulunmayan sinsi ilerleyen bir hastalık. Önce biraz durgunlaşma, içine kapanma. Kolda bacakta ... silkilme, istem dışı hareketler olabiliyor. Hızla ilerleyen bir bunama tablosu ile ilerliyor. Aylar içinde ilerleyen ağır bunama tablosu yaratıyor. Ne yazık ki hastalığı durduran veya tamamen ortadan kaldıran bir tedavi yok ama çalışmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bir araştırma yapıp, bunun bulaşıcı bir tipte mi, genetik tipte mi olup olmadığına bakarak önlemler alacaktır" dedi.