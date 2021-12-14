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Deli Fişeklik ne demek, TDK'ya göre Deli Fişeklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Deli Fişeklik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Deli Fişeklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Deli Fişeklik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Deli Fişeklik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Deli Fişeklik ne demek, TDK'ya göre Deli Fişeklik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Deli fişeklik ne demek? Deli fişeklik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi deli fişeklik kelimesi. Peki deli fişeklik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre deli fişeklik nedir, deli fişeklik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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DELİ FİŞEKLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Deli fişeklik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre deli fişeklik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Deli fişek olma durumu

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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