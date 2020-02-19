"Delice tuzu"nun su formunun kanser hücrelerine etkisi araştırıldı

KIRIKKALE (AA) - FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, doğal kaynak suyundan elde edilen tuzun su formunun, yumurtalık kanseri hücrelerine etkisiyle ilgili Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde araştırma yapıldı.

Delice'de, Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tesisten doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği dolayısıyla tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep gördü.

Tesisi işleten Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin talebi üzerine tuzun elde edildiği kaynak suyuyla ilgili Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ece Şimşek başkanlığında çalışma yapıldı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Laboratuvarında yapılan çalışmanın sonuçları, "Mayi Tuz Sitotoksite Deney Sonuç" adıyla rapor haline getirildi.

Raporda, Delice tuzunun, kristal halde ve kaynak suyu olarak iki farklı şekilde hücrelere uygulandığı, verilerin sağlıklı şekilde değerlendirilmesi için farklı marka bir ticari tuzun da sodyum klorürde (NaCL) aynı konsantrasyonlarda hücreler üzerine tatbik edildiği belirtildi.

Araştırma sonuçlarında, "Delice'de doğal kaynak suyundan elde edilen tuzun su formunun, uygulandıktan özellikle 72 saat sonra yumurtalık kanseri hücrelerinin çoğalmasını önemli derecede durdurduğunun tespit edildiği" bilgisine yer verildi.

- "Suyunda umut vadeden bir sonuç ve etki var"

Doç. Dr. Ece Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araştırmanın ön çalışma olduğunu söyledi.

Sadece su ve tuzun kanser hücreleri üzerindeki etkisini araştırdıklarını anlatan Şimşek, "Çalışmanın sonuçlarında şöyle bir şey göze çarptı: Ticari formda satılan tuzun çok bir etkisi yok. Yani diğer ticari firma tuzlarından farkı yok. Sadece suyunda (Delice tuzu) umut vadeden bir sonuç ve etki var ama bunun da yine ileri boyutta tetkiklere ihtiyacı var. Bu da çok büyük miktarda bütçe gerektiriyor." diye konuştu.

Şimşek, araştırmayı bir doktora öğrencisi ve 3 stajyer öğrenciyle yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışma hücre kültüründe denendi. Bir deney hayvanı ya da insana dair herhangi bir sonuç değil. Çalışmada, Delice tuzunun su formunun özellikle 72 saatlik periyotta yumurtalık kanseri hücrelerini öldürdüğünü gördük. Ticari olarak satılan hücre ölüm kitlerimiz var. Bununla hücrelerin ne kadarı öldü, ne kadarı hayatta kaldı, ortaya çıkardık."

- "Bu suda 84 mineralin hepsi doygun bir vaziyette var"

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı da raporun kendilerine sunulduğunu belirterek, "Bu suda 84 mineralin hepsi doygun vaziyette var. Üstelik sodyum oranı da düşük." diye konuştu.

Gözüyukarı, daha önce Kırıkkale Üniversitesinin de yaptığı literatür çalışmasında, tuzun mineral bakımından zengin olduğunun ortaya çıktığını hatırlattı.

Kaynak: AA