Delimir Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Delimir Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Delimir Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Delimir Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Delimir Bajic 27 Mart 1984 tarihinde Bijeljina şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Delimir Bajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Delimir Bajic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MS-Soccer Consulting yapmaktadır. Delimir Bajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Delimir Bajic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Delimir Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Delimir Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Delimir Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Delimir Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2008 yılında Zeljeznicar

1 Temmuz 2010 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2010 yılında FC Nassaji M.

1 Temmuz 2011 yılında Olympiakos N.

14 Ağustos 2012 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2013 yılında Sloboda Uzice

23 Eylül 2013 yılında Kulüpsüz

14 Şubat 2014 yılında Mladost Obarska

20 Temmuz 2014 yılında Rad Belgrad

16 Ocak 2015 yılında Saham Club

31 Temmuz 2015 yılında Mladost Obarska

14 Temmuz 2016 yılında Radnik Bijelj.

1 Temmuz 2017 yılında Zvijezda 09

10 Ağustos 2018 yılında B. Banja Luka

11 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2023 yılında Zvijezda 09

Delimir Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Delimir Bajic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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